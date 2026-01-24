Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hakkında yürütülen “yolsuzluk” ve “rüşvet” soruşturması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılan Böcek’in uyku apnesi kaynaklı rahatsızlık yaşadığı belirtildi. Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülen Muhittin Böcek'in tedavisi sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, "rüşvet" soruşturması kapsamında Temmuz ayında tutuklanmıştı. Böcek, aynı rahatsızlık nedeniyle daha önce de hastaneye kaldırılmış, sonrasında cezaevine geri gönderilmişti.