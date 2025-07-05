Muhittin Böcek kimdir? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hayatı

Muhittin Böcek, 1962 yılında Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Yükseköğrenimini Halkla İlişkiler ve İktisat bölümlerinde tamamladı.Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı.



Muhittin Böcek, zirai üretim, ulaşım ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösterdi. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyasetin içinde yer aldı ve 1994 - 1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.



18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde Anavatan Partisi Konyaaltı Belediye Başkan Adayı oldu ve %27 oy alarak seçildi. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri’nde bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu ve ikinci döneminde %50’nin üzerinde oy alarak yeniden seçildi.



Konyaaltı Belediyesi’ndeki çalışmaların ardından, 29 Mart 2009’da %60 oy oranıyla bir kez daha seçilmeyi başardı. 30 Mart 2014 seçiminde bir ilke imza atarak Antalya Merkez’de dört dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oldu.



Siyaset hayatı boyunca 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böcek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB), Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.



2019 Yerel Seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olan Muhittin Böcek, %50,62 oranında oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.



31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde %48.71 oy oranı ile yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.



28 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Akdeniz Belediyeler Birliği seçiminde daha önce de dört dönem yürüttüğü Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'na bir kez daha seçildi.