Muhittin Böcek ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı: "Babam 'Gereğini yap' dedi"
10.05.2026 21:57
Son Güncelleme: 11.05.2026 15:45
Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.
Muhittin Böcek ve oğlunun etkin pişmanlık kapsamında ifadeleri alındı. Gökhan Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, babasının yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istediğini öne sürüp babasının da “Gereğini yap” dediğini iddia etti. Muhittin Böcek ise “Oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur.” iddiasını dile getirdi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in, soruşturma kapsamında ifadeleri alındı. Dün saat 12.00'de adliyeye gelen Böcek ile oğlunun saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri, saat 03.00'e kadar sürdü.
Soruşturma kapsamında ilk olarak Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi. Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde, her iki şüpheli avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde; dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.
Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek
“GEREĞİNİ YAP”
Gökhan Böcek ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, babası Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istediğini iddia etti. Durumu babasına bildirdiğini aktaran Gökhan Böcek, Muhittin Böcek'in de “Gereğini yap” dediğini öne sürdü. Gökhan Böcek, parayı bir aracı üzerinden Ağbaba'ya teslim ettiğini de iddia etti.
"POŞET İÇERİSİNDE 200 BİN DOLAR" İDDİASI
Gökhan Böcek, Özgür Özel Antalya'ya geldiğinde, babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim ettiğini, Konyaaltı belediye başkanlığı seçim sürecinde partiye 15 milyon lira destek verildiğini iddia etti.
Gökhan Böcek, “Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz genel merkeze verdik.” beyanında bulundu.
“OĞLUMUN BEYANI DOĞRUDUR”
Muhittin Böcek ise ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplantı sırasında söylediği sözler sonrasında parti genel merkezinin adaylık ve kampanya çalışmaları için maddi ve manevi yardım talepleri konusunda gereğini yapması için Gökhan'a söylemde bulunduğunu ileri sürdü.
Böcek, adaylık sürecinden bir süre önce oğlunun yanına gelerek, Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından arandığını ve 1 milyon euro istendiğini söylemesi üzerine “Sen gereğini yap” dediğini öne sürdü.
Muhittin Böcek, "Oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur." iddiasını dile getirdi.
Yine Gökhan Böcek'in, Özgür Özel'in talebi üzerine Antalya'da lansman sırasında 200 bin dolar verilmesine yönelik ifadesi hatırlatılan Muhittin Böcek, şu beyanda bulundu:
“Bu konunun detayını bilmiyorum, fakat yukarıda da izah ettiğim gibi ben genel merkezin bu yönde bir talebi olacağından karşılanması hususunu kendisine bildirmiştim. Ben Gökhan'a daha önceden seçim çalışmaları sırasındaki talepleri karşılaması yönünde talimat vermiştim.”
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınmış aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmıştı.
ETKİN PİŞMANLIK BAŞVURULARI
Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yapmıştı. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ilk ifadesini vermişti.
Gökhan Böcek ifadesinde, Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon euroyu CHP genel merkezine götürüp teslim ettiğini ve bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde adaylık ücreti olarak istendiğini iddia etmişti.
Gökhan Böcek, seçim döneminde parti yönetiminin taleplerinin devam ettiğini öne sürdü. Böcek, Özgür Özel'e verildiği öne sürülen 20 milyon dolar ile ve eşinin Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdiği iddiasını yalanlamıştı.
AĞBABA: GERÇEKLE BAĞDAŞMAYAN İFTİRALAR
Veli Ağbaba'dan iddialara yönelik "Gerçekle bağdaşmayan iftiralar." yanıtı gelmişti.
DAVANIN 2. DURUŞMASI TAMAMLANDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 41 sanıklı davanın 2. duruşması da tamamlandı. Duruşmanın dördüncü gününde; Gökhan Böcek, ifadesinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek tahliye edilmesini talep etti.
Ancak Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Fazlı Ateş ise tahliye oldu.