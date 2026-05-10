Muhittin Böcek ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı: "Babam 'Gereğini yap' dedi"

Muhittin Böcek ve oğlunun etkin pişmanlık kapsamında ifadeleri alındı. Gökhan Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, babasının yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istediğini öne sürüp babasının da “Gereğini yap” dediğini iddia etti. Muhittin Böcek ise “Oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur.” iddiasını dile getirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet ” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in, soruşturma kapsamında ifadeleri alındı. Dün saat 12.00'de adliyeye gelen Böcek ile oğlunun saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri, saat 03.00'e kadar sürdü.

Soruşturma kapsamında ilk olarak Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi. Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde, her iki şüpheli avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde; dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.