Muhittin Böcek'in ek ifadesinde yeni iddialar. "Ekrem İmamoğlu adaylık için 15 milyon euro istedi"
28.06.2026 16:27
Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek, cezaevinde ek ifade verdi. Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yalım ise Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, ek ifade verdi. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti, 5 milyon euroyu “havala” adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini öne sürdü.
Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, geçen yıl tutuklanmıştı. Böcek, etkin pişmanlık başvurusu kapsamında bir ifade daha verdi.
2024 yerel seçimleri öncesi süreçten bahseden Böcek, Ekrem İmamoğlu ile adaylık belirlenmesi konusunda görüştüğünü anlattı.
“İmamoğlu, tercihini benden yana kullanacağını söyledi.” diyen Böcek, ayrıca İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. Bu paranın 5 milyon euro'sunu “havala” adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini, 10 milyon euro'yu ise İmamoğlu tutuklandığı için gönderemediğini söyledi.
Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu ile 30 Kasım 2023 tarihinde görüştüğü fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı.
ÖZKAN YALIM'DAN DA EK İFADE: ÖZGÜR ÖZEL HELİKOPTER İSTEDİ
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp, Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım da ek ifade verdi.
Yalım, Özgür Özel'in Sikorsky helikopter istediğini öne sürdü. Özel'e 3,8 milyon, 4,2 milyon ve 10 milyon dolarlık 3 helikopter için sunum yapıldığını iddia etti.
Özkan Yalım ayrıca Özel için yeni bir makam aracı alınacağını, bunun için de fiyatı 19 milyon ve 31 milyon lira arasında değişen 3 araç önerildiğini iddia etti.