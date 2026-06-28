Muhittin Böcek'in ek ifadesinde yeni iddialar. "Ekrem İmamoğlu adaylık için 15 milyon euro istedi"

ÖZKAN YALIM'DAN DA EK İFADE: ÖZGÜR ÖZEL HELİKOPTER İSTEDİ

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp, Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım da ek ifade verdi.

Yalım, Özgür Özel'in Sikorsky helikopter istediğini öne sürdü. Özel'e 3,8 milyon, 4,2 milyon ve 10 milyon dolarlık 3 helikopter için sunum yapıldığını iddia etti.

Özkan Yalım ayrıca Özel için yeni bir makam aracı alınacağını, bunun için de fiyatı 19 milyon ve 31 milyon lira arasında değişen 3 araç önerildiğini iddia etti.