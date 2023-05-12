Muhittin Böcek'in esnaf ziyareti sırasında arbede

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, beraberindeki bir grupla esnaf ziyareti için caddeye geldiği sırada AK Parti ve MHP stantlarının yanından geçerken, bir grubun tepkisiyle karşılaştı.

Bunun üzerine Başkan Böcek’in yanındakilerle diğer gruptakiler arasında arbede yaşandı. Kısa sürede yatıştırılan olayın ardından Başkan Böcek ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.