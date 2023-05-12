Muhittin Böcek'in esnaf ziyareti sırasında arbede

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, beraberinde milletvekili adaylarıyla esnaf ziyareti yaptığı sırada arbede çıktı.

Muhittin Böcek'in esnaf ziyareti sırasında arbede

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, beraberindeki bir grupla esnaf ziyareti için caddeye geldiği sırada AK Parti ve MHP stantlarının yanından geçerken, bir grubun tepkisiyle karşılaştı.

Bunun üzerine Başkan Böcek’in yanındakilerle diğer gruptakiler arasında arbede yaşandı. Kısa sürede yatıştırılan olayın ardından Başkan Böcek ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

Muhittin Böcek'in esnaf ziyareti sırasında arbede - 1

Böcek olayla ilgili açıklamasında; "Biz savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. Demokrasi var, herkes haklarını kullanacak. Gerçekten çok üzüldüm." dedi.

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