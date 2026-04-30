Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek 'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 kişi hakkında sabah saatlerinde gözaltı kararı verildi.

İşlemlerin ardından Zuhal Böcek gözaltına alındı.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Zuhal Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 Ağustos 2025'te "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Böcek, 19 Aralık'ta tahliye edilmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirket üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor.