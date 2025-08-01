Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Antalya’da "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla tutuklandı.
Gökhan Böcek ile 2024 yılında evlenen Zuhal Böcek, 27 Temmuz sabahı Antalya'dan uçakla gittiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 3-4 gün önce yurt dışından döndüğü öğrenilen Zuhal Böcek, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya'ya getirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Böcek, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Zuhal Böcek, savcılıktaki işlemlerinin ardından "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği duruşma salonunda sanığın hazır bulunduğu duruşmada, Zuhal Böcek'in ifadesi alındı.
Hakimlik, Böcek'in tutuklanmasına karar verdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Soruşturma
- Muhittin Böcek
- Tutuklama