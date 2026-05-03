İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Böcek'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer iki şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ZUHAL BÖCEK TUTUKLANDI



Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında, Muhittin Böcek'in başdanışmanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 2 personel ile 2 şoför tutuklanmıştı.



TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Zuhal Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 Ağustos 2025'te "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Böcek, 19 Aralık'ta tahliye edilmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirket üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor.