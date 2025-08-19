Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'e yurt dışı dönüşü gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek hakkında da yakalama kararı verilmişti.

Gökhan Böcek bugün Viyana'dan uçakla Antalya'ya geldi.

Gökhan Böcek, havalimanında polis tarafından gözaltına alındı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERASYONU

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen rüşvet suçlamasıyla başlayan soruşturmada Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.



Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

İRTİKAP VE RÜŞVET SUÇLAMASI YAPILDI



Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya irtikap suçlamasıyla tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.



Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması iddiasıyla havalimanında gözaltına alınmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.



Adliyeye sevk edilen Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.