Muhittin Böcek'in son kez ifadesi alınacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında sona gelindi.

Soruşturma kapsamında iddianamenin tamamlanabilmesi için tutuklu şüphelilerin son ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek, Fazlı Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Salih Eyiişleyen ve Mehmet Okan Kaya'nın ek ifadelerinin alınmasının ardından iddianamenin tamamlanması bekleniyor.

Şüphelilerin ifadeleri, Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda alınacak.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Muhittin Böcek, 7 Aralık'ta sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Daha önce şeker, kalp, tansiyon, prostat rahatsızlığı, böbrek değerlerinin yüksekliği, akciğer problemleri yaşadığını dile getiren Muhittin Böcek 22 ilaç kullandığını açıklamıştı.

SORUŞTURMA HAKKINDA AYRINTILAR

​​​​​​​Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması başlatmıştı.

Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Muhittin Böcek aynı gün tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

195 MİLYON LİRA RÜŞVET İDDİASI

Belediyeden ihale alan bazı kişilerin Muhittin Böcek ve oğluna 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.

Belediye özel kalem çalışanı M.K.'ye, Muhittin Böcek'in rüşvet parasıyla daire aldığı da ileri sürüldü.

Belediyeye yönelik şu ana kadar 8 ayrı operasyon düzenlenmiş çok sayıda kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı.