Muhittin Böcek'in tutukluluğuna yapılan itiraza ret

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in avukatları, nöbetçi asliye ceza mahkemesine sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.



Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, talebi reddetti.



RÜŞVET SORUŞTURMASI



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.



Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.