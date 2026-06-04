Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özel'in talebiyle Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro verdim

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek yeni bir ifade verdi.

Edinilen bilgiye göre, Muhittin Böcek kapsamlı ve yeni ifadesinde bazı iddialarda bulundu.

Böcek, 9 Haziran 2025'te hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 'e bizzat 950 bin euro para teslim ettiğini, bunu Özel'in talebi üzerine yaptığını öne sürdü.

Böcek, seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon Türk Lirası verdiğini iddia etti.

Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

44 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira'' suçlarından cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edilmişti.

MUHİTTİN BÖCEK'İN GELİNİ ZUHAL BÖCEK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Zuhal Böcek'in "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmişti.

Zuhal Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 Ağustos 2025'te "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Böcek, 19 Aralık 2025'te tahliye edilmişti.

Zuhal Böcek, 30 Nisan'da soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 3 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

ETKİN PİŞMANLIK BAŞVURULARI

Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. Muhittin Böcek yerel seçimler öncesinde CHP'nin kampanya çalışmaları için maddi talepte bulunduğunu ve bununla ilgili yardım yapılması için oğluna talimat verdiğini savunmuştu.

Gökhan Böcek ise, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, babasının yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istediğini öne sürüp babasının da “Gereğini yap” dediğini iddia etmişti.

Muhittin Böcek ise “Oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur.” iddiasını dile getirmişti.

Gökhan Böcek, seçim döneminde parti yönetiminin taleplerinin devam ettiğini öne sürmüştü. Böcek, Özgür Özel'e verildiği öne sürülen 20 milyon dolar ile ve eşinin Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdiği iddiasını yalanlamıştı.

AĞBABA: GERÇEKLE BAĞDAŞMAYAN İFTİRALAR

Veli Ağbaba'dan iddialara yönelik "Gerçekle bağdaşmayan iftiralar." yanıtı gelmişti.