Muhsin Aydemir’in hayatı: Şehit olan Muhsin Aydemir kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru şehit olurken, 1 polis memurunun ağır yaralı olduğu öğrenildi. Şehit olan polis memurlarından birisinin Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir olduğu bilgisine ulaşıldı. Aydemir, Terörle Mücadele ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü yapmıştı.

MUHSİN AYDEMİR KİMDİR?



İzmir’de Balçova’da gerçekleştirilen saldırıda Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Özdemir hayatını kaybetti.



İlk edinilen bilgilere göre saldırganın 16 yaşında olduğu öğrenilirken İzmir Valisi Süleyman Elban yaptığı açıklamada katil zanlısının 16 yaşında bir lise örğencisi olduğunu ifade ederken " Herhangi bir uyap kaydı, gözaltı ve ifade kaydı yok. Yolda bol miktarda pompalı tüfek mermileri var. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek kullanıldı." dedi.



Muhsin Aydemir, polis teşkilatında farklı görevlerde bulunurken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Koordinasyon Şube Müdürlüğü gibi görevler üstlenmişti.



Saldırıda şehit olan Aydemir’in yaşı, memleketi ve ailesine ilişkin resmi bilgilere henüz ulaşılamadı.



SALDIRGAN YAKALANDI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya “İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.”Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. “ ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, olayın şüphelisinin yakaladığını aktardı.



SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?



İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırganın yaralı olduğu öğrenilirken Bakan Yerlikaya 2 polisin şehit olduğunu, 1'i ağır 2 polisin yaralandığını duyurdu.