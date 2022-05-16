Muhsin Yazıcıoğlu davasının tanığı kazada öldü

Erol Yıldız'ın altında kaldığı otomobil

Ankara'da çalışmadığı için itmek istediği aracının altında kalan polis memuru hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Keçiören'in Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Erol Yıldız'ın 06 KHA 35 plakalı otomobili çalışmadı.

Bunun üzerine Yıldız, otomobilini iterek çalıştırmak istedi. Yıldız, bu sırada geri kayan aracın altında kaldı. Ağır yaralanan ve ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



YAZICIOĞLU'NUN KORUMALIĞINI YAPTI

Erol Yıldız'ın 2009 yılında hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yaptığı öğrenildi.

Yıldız, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek 3 korumadan biri olduğu belirtildi.

HAFTAYA TANIK OLARAK DİNLENECEKTİ

Yıldız, 23 Mayıs Pazartesi günü görülecek duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı.