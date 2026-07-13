Muhsin Yazıcıoğlu dosyası: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Büyük Birlik Partisi (BBP ) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek , soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Gürlek, 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma 12 Haziran tarihinde Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti .

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 29 şüpheli belirlendi. Şüphelilere silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlamaları yöneltildi.

Bu sabah harekete geçen polis Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'daki 30 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalandı, iki şüphelinin ise cezaevinde olduğu, iki şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında askeri ve emniyet personelleri ile kaza kırımda görevli isimler bulunuyor.

"SÜREÇ KARARLILIKLA TAKİP EDİLECEK"

Operasyonla ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Soruşturmanın geldiği bu önemli aşamada titiz çalışmaları dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve operasyonda görev alan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yazıcıoğlu ve kazada yaşamını yitirenleri rahmetle andığını söyleyen Gürlek, "Aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum." ifadelerini kullandı.