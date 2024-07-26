Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme

Kahramanmaraş'ta 2009 yılında helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle ilgili Adli Tıp Kurumu tıbbi belgeleri yeniden inceledi.
SUİKAST ŞÜPHESİ
10 Haziran 2024 tarihli yeni raporda merhum Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşürülme ve suikast ihtimalini güçlendirdiği öğrenildi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine inceleme yapan Adli Tıp Genel Kurulu 2011 yılındaki raporda geçen, "kandaki karbondioksit oranı ölümden sonra da artar" ifadesini çürüttü.
Adli Tıp Genel Kurulu'nun 30 üyesinin oy birliğiyle imzaladığı raporda, "Ölüm sonrasında karboksihemoglobin oluşmaz" denildi.
Konuyla ilgili Yazıcıoğlu'nun avukatlarının açıklama yapması bekleniyor.
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