Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 9. yılında anıldı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından 9 sene geride kaldı.

Muhsin Yazıcıoğlu, yerel seçimler öncesi partisinin Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş Keş Dağı'na düşmesi sonucu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.



Helikopterin enkazı ile Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş'in cenazesi, kazadan 48 saat sonra köylüler tarafından Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.



Yazıcıoğlu'nun cenazesi, ölümünden 6 gün sonra 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. TBMM'de yapılan törene, binlerce kişi katıldı. Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.



Vefatının 9. yılında çeşitli etkinliklerle anılan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, başta memleketi Sivas olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde cadde, park, okul, dernek ve vakıflar gibi çeşitli yerlerde yaşatılıyor.



CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHSİN YAZICIOĞLU PAYLAŞIMI



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 2009 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınında helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nun, vefatının 9. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Aramızdan ayrılışının 9. yıl dönümünde Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyor, şüpheli ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelemizin devam edeceğini yineliyorum" ifadesini kullandı.

Muhsin Yazıcıoğlu

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Muhsin Yazıcıoğlu, 1954 yılında Sivas'ın Sarkışla İlçesi Elmalı Köyü'nde bir çiftçi ailesinin oğlu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptı.



Yüksek öğrenimini yapmak üzere 1972'de Ankara'ya geldi. Üniversite tahsilini, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamladı.



1968'de dernek çalışmalarına başladı. Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. Ankara'ya geldikten sonra ise, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı.



Sırasıyla; Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı.



1978'de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği'nin Kurucu Genel Başkanı oldu. 1980 yılına kadar MHP'de Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulundu.

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