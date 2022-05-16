Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne soruşturma

Haberler 16.05.2022 - 19:48
Son dakika haberi! Ankara Başsavcılığı, Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli olan ve geçmiş dönemlerde helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan Erol Yıldız bugün hayatını kaybetti.
Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde çalışmaya otomobilini itmeye başlayan Erol Yıldız, aracın geri gelmesiyle kaza geçirdi.
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.