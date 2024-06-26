Muhtar, cami hoparlöründen köylülere sitem etti

"Köyde su tüketimi çok fazla, su yetmiyor. Yazık günah, namaz kılıyor, oruç tutuyorsunuz. Yakışmıyor böyle şeyler. Kapınızın önünde boru patlıyor söylemiyorsunuz.

İstanbul’dan Ankara’dan geliyorsunuz, burada duruyor kullanıyorsunuz, salatalığınızı, domatesinizi yiyorsunuz. Ondan sonra kaçıyorsunuz. Yakışık almıyor, komşular. Böyle giderse su yetmeyecek. Vallahi yazık."



Muhtarın sitemini ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı gözlendi.