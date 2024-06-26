Muhtar, cami hoparlöründen köylülere sitem etti

Çorum'un Alaca ilçesinde Gazipaşa köyünün muhtarı Muttalip Gül, cami hoparlöründen çok su tüketen köylülere sitem etti.

Muhtar, cami hoparlöründen köylülere sitem etti

'un Alaca ilçesine 25 kilometre mesafedeki 126 haneli 400 nüfuslu Gazipaşa köyünün muhtarı Muttalip Gül, aşırı su tüketimi olduğunu fark edince camiye giderek hoparlörden köylülere seslendi.

Muhtar Gül şöyle konuştu:

"Köyde su tüketimi çok fazla, su yetmiyor. Yazık günah, namaz kılıyor, oruç tutuyorsunuz. Yakışmıyor böyle şeyler. Kapınızın önünde boru patlıyor söylemiyorsunuz.

Muhtar, cami hoparlöründen köylülere sitem etti - 1

İstanbul’dan Ankara’dan geliyorsunuz, burada duruyor kullanıyorsunuz, salatalığınızı, domatesinizi yiyorsunuz. Ondan sonra kaçıyorsunuz. Yakışık almıyor, komşular. Böyle giderse su yetmeyecek. Vallahi yazık."

Muhtarın sitemini ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı gözlendi.

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