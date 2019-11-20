Muhtar konuştu: İzinli olmasa köylü kovardı

Dumanlı köyünün muhtarı Hasan Aydınlı, olaydan göldeki kazılar başladıktan sonra haberdar olduklarını söyledi.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberinde görüşlerine yer verilen Aydınlı, "Gölün olduğu bölge yayla olarak kullanılıyor. Gümüşhane'ye bağlı ama Arsin'in Güneyce köyü sakinleri kullanıyor. Bu gölde define olduğuna dair bugüne kadar bir söylenti veya hikâye duymadık. Ta ki göl kazılana kadar. Onu da kazıldığı gün gördük. Gittik baktık başında jandarma var, devlet adamları var. İzinli bir kazı olduğunu öğrenince yapacak bir şeyimiz yoktu. Oturduk seyrettik. Bir kazı makinesi, bir de kepçe vardı. Gölde çalışıyorlardı. Devletten izinsiz olsa zaten köylü izin vermezdi, onları da döverdi. Öyle kaç kişiyi dövdüler. Bizim oralarda kaçak define arayan çok oluyor. Eski köprülerin altını kazanlar oluyordu. Mesela Santa harabelerindeki eski köprüyü define ararken neredeyse yıkıyorlardı. Bu işi yaparken yakalananlar, yargılananlar da var. Göldeki çalışmalar devam ediyor. Kar yağarsa kendiliğinden dolacak, yoksa su getirip dolduracaklar” dedi.



'KAZI İZNİ YANLIŞ'

Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberinde ise uzmanlar, 27 Ocak 1984'te çıkarılan Define Yönetmeliği'nin günümüz koşullarına uygun olmadığını düşünüyor.

Yönetmeliğe göre, defineyi arayacak kişi arama yapacağı yerdeki mülki amirliğe dilekçeyle müracaat ediyor. Mülki amir, yerin 2863 sayılı Kanun'un 6'nci maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığını, define aranmasından sakınca bulunup bulunmadığını en yakın müze müdürlüğüne tespit ettiriyor.



MASRAFLAR DEFİNECİYE



Yönetmelik, taşınmaz kültür varlığı olan tescilli yapılarda, sit alanlarında define aranmasına izin vermiyor. Ancak sit alanı olmasa bile doğal ve tarihi süreci bilinen yerlerin de müze müdürlüğünün incelemesi sonrasında define ruhsatının verilebileceğini belirtiyor. Yönetmeliğe göre, define aramasından doğacak zarar ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflar defineciye ait. Ayrıca yönetmelikte "Define aranacak yer 100 metrekareyi geçemez" deniyor. Buna göre, Dipsiz Göl 12 bin yıllık bir geçmişi olduğu bilindiği ve 100 metrekareyi aştığı bilindiğine göre define aranması için uygun bulunmaması gerekiyordu.



Uzmanlar bu maddeye göre, gölün kurutulup kazı işlemi bittikten sonra eski haline getirilmesi mümkün olmayacağından kazı ruhsatının verilmemesi gerektiğini belirtiyor.



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