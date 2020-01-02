Muhtarın cinayetini videolar çözdü

Kırşehir'in Çadırlıhacıyusuf köyünün muhtarı Bayram Zengin, 15 Ağustos 2018'de oğlu için sünnet düğünü düzenledi. Sünnete Belçika'da yaşayan Rami ve Ülfet Boynuince ile kızları Gamze (20) de katıldı. Peş peşe sıkılan kurşunlardan biri halay çeken Gamze Boynuince'ye isabet etti.



GÖRÜNTÜLERİ YOK ETTİLER

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Gamze hastaneye kaldırıldıktan sonra, jandarma ekipleri gelmeden evdeki tüm deliller temizlendi. Bayram Zengin'in kuzeni Taner Zengin düğünde çekim yapan kameramandan düğün kasetini alıp yok etti. Ancak tanıklar Bayram Zengin'in düğüne gelenleri havaya ateş açarak karşıladığını, halay çekenlerin yanında ateş etmeyi sürdürdüğünü anlattı. Görgü tanığı olarak ifade veren Neslihan Türkyılmaz şunları söyledi:



"Gamze halay çektiği sırada vuruldu. Ağzından kan geldi. Bayram olduğu yere çöktü, başini ellerinin arasına alıp ağladı. Akrabaları Bayram Zengin'in yüzünü yıkadı. Kendine gelmesi için Bayram'a tokat attı."



KABZA ELE VERDİ

Bayram Zengin savcılıktaki ifadesinde, “Gamze vurulduğunda avlunun dışında konuklarla ilgileniyordum. Havaya ateş etmedim" dedi. Delil olarak da ruhsatlı olan Browning ve Kırıkkale marka tabancalarını teslim etti. Savcı düğüne katılanların çektiği fotoğraf ve videoları incelemeye aldı. Fotoğraflarda, Bayram Zengin'in belinde kahverengi kabzalı bir tabanca görünüyordu. Ancak muhtarın teslim ettiği silahlar arasında kahverengi kabzalı bu tabanca yoktu.



UZUN NAMLULU SİLAHLA



Görüntülerden, "Ben hiç ateş etmedim" diyen muhtarın kuzeni Taner Zengin'in de uzun namlulu silahla ateş ettiği belirlendi.

BİZİ SİLAH SIKARAK KARŞILADI

Tutuklanan Bayram Zengin'e olası kastla öldürme ile korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde ateş etme suçlarından dava açıldı. Kuzeni Taner Zengin'e delilleri yok etme ve ateş açma, kardeşi Murat Zengin'e ise ruhsatsız silah bulundurmak suçlaması yöneltildi.



Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması 24 Aralık'ta görüldü. Gamze'nin ailesinin avukatı Kadriye Ünler, "İki şarjör, 151 boş kovan, 6 av fişeği bulundu. Düğün değil sanki savaş yapmışlar" dedi.

