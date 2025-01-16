Muhtarın feci ölümü: Makineye sıkışıp can verdi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir muhtar, kendisine ait ahırda yem karma makinesine sıkıştı. Erol Sert isimli muhtar, sıkıştığı makinede feci şekilde yaşamını yitirdi.

Muhtarın feci ölümü: Makineye sıkışıp can verdi

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’nin Kandıra ilçesinde yem karma makinesine sıkışan feci şekilde can verdi.

Alınan bilgiye göre, Pirceler Mahallesi muhtarı Erol Sert (48), kendisine ait ahırda yem karmak için makinenin yanına geldi.

Bu sırada Sert, henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Sert, sağlık personelince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sert’in cenazesinin, Pirceler Mahallesi’nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

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