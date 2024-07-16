Muhtarın silahını aldı, helallik isteyip canına kıydı

Giresun'da mahalle muhtarının masanın çekmecesindeki silahı alıp kafasına dayayan şahıs, “Hakkınızı helal edin” dedikten sonra intihar etti.

Muhtarın silahını aldı, helallik isteyip canına kıydı

'da bir işyerinde çalışan Erkan Korkmaz (35), işyerine komşu olan mahalle muhtarının dükkanına giderek, masanın çekmecesindeki silahı fark ettirmeden aldı. Daha sonra çalıştığı işyerine giden şahıs, silahı kafasına dayadı.

Erkan Korkmaz, “Hakkınızı helal edin” dedikten sonra kafasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri işyerinde inceleme çalışmaları yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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