Muhtarlık seçimleri ne zaman? 2024 Yerel Seçim tarihi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim takviminin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayacağını söyledi. İşte, 2024 Yerel Seçim tarihi...



YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?



Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.



Buna göre; Yerel seçimler yani belediye ve muhtarlık seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.



YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?



Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.



İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;



- Büyükşehir Belediye Başkanı



- İl Belediye Başkanı



- İlçe Belediye Başkanı



- Belde Belediye Başkanı



- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri



- Mahalle muhtarları



- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.