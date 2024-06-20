Mühür bozma suçundan aranıyordu, evinde cephanelik çıktı

EVDE CEPHANELİK ÇIKTI



Evde yapılan aramada ise makineli tüfek ile 3 şarjörü, tabanca ve 2 şarjörü, otomatik tüfek ile bunlara ait 65 fişek ele geçirildi. Ekipler, Mustafa Y.'nin yanı sıra müstakil evin ikinci kat ikamet sahibi olan Hakan S.'yi de gözaltına aldı.



Mustafa Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde, 'Silahlar benim değil, kim koydu bilmiyorum' dediği öğrenildi.