Mühürlü otelin restoranında yangın

Bolu'nun Mengen ilçesi Babahızır köyü mevkisinde, dün eksikleri nedeniyle valilik tarafından mühürlenen bir otelin restoran bölümünde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için Bolu, Yeniçağa ve Gerede ilçesinden de takviye ekipler gönderildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.