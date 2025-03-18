Mühürlü otelin restoranında yangın
Bolu'nun Mengen ilçesinde, denetim sonrası mühürlenen bir otelin restoranında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.
Bolu'nun Mengen ilçesi Babahızır köyü mevkisinde, dün eksikleri nedeniyle valilik tarafından mühürlenen bir otelin restoran bölümünde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için Bolu, Yeniçağa ve Gerede ilçesinden de takviye ekipler gönderildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
KENTTE 34 OTELİN FAALİYETİ DURDURULDU
Kartalkaya'da 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasının ardından kentteki 153 konaklama tesisi tek tek denetlendi.
Vali yardımcıları başkanlığında oluşturulan 2 ayrı komisyon tarafından kentteki otel ve pansiyonlara yönelik denetimlerde; 34'ünün faaliyeti durduruldu, 8'inin de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bolu
- Yangın
- Restoran