Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'le ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle, Müjdan Gezen ve Halk TV tazminat ödemeye mahkum edildi.

İstabul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki Nilhan Osmanoğlu Vatansever'in avukatı "Davalıaların canlı yayında edep ve hukuk dışı sözleri ile müvekkilim kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.

Yılmaz Özdil ile Müjdat Gezen'in avukatı ise, "Müvekkilerim mizahi ve güldürü yoluyla basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde açıklamalar yapmışlardır" diyerek davanın reddini istedi.

Halk TV'nin avukatı da, "Canlı yayında davacının haksız ve güncel bir talebi olan Galatasaray Adası'na ilişkin mülkiyet iddiası tartışılmıştır. Davacının bu nedenle kendisine gelebilecek eleştirilere katlanma yükümlülüğü vardır. Yapılan açıklamalar basın özgürlüğü kapsamındadır" diye konuştu.

Mahleme Müjdat Gezen'le Halk Radyo TV ve Yayıncılık AŞ'nin faiziyle birlikte 20 bin lira manevi tazminatı ödemelerine karar verdi. Mahkeme, diğer davalı Yılmaz Özdil'e açılan davayı ise gerekçesini sonradan açıklamak üzere reddetti.

Devam eden hakaret davasında, Müjdat Gezen hakkında 9 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor.