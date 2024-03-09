Mukabele ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Diyanet TV mukabele saatleri

Ramazan ayına girilmesi ile birlikte mukabele tarihi ve saati ile ilgili araştırmalar başladı. Rahmet ve bereket ayı olan bu ay içerisinde Kur’an’ı hatim etmek isteyenler mukabele dinleyecekler. Peki, 2024 mukabele ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Mukabele ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Diyanet TV mukabele saatleri

Ramazan ayı mukabele saatleri, İslam alemi tarafından bekleniyor. Bu yıl 11 Mart tarihinde başlayacak olan on bir ayın sultanı Ramazan'da mukabelesi geleneği de devam edecek.

Mukabele ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Diyanet TV mukabele saatleri - 1

DİYANET TV MUKABELE SAATİ 2024

Diyanet TV’de mukabele her gün saat 07:00’de ve 15.00'te yayınlanacak. Diyanet TV'nin yanı sıra TRT 1 ve 7'de mukabele yayınlarının yapılması bekleniyor. 

MUKABELE NEDİR?

Mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir. Mukabele anlamca karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Kur'an, Hz. Peygamber'in son Ramazan'ında okuduğu sıralama ile vefatından sonra Hz. Ebubekir zamanında mushaflaştırılmış, Hz. Osman zamanında teksir edilerek büyük şehirlere gönderilmiştir. 600'den fazla sahifeden oluşan kitap düzeni, takriben 20 sayfadan oluşan 30 cüze bölündü. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz okuyarak bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okuma geleneği içinden mukabele geleneği doğmuştur. 

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