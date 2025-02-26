Mükerrer suça şartlı tahliye

Adalet Bakanlığı'nın yeni yargı paketi çalışmaları sürüyor.



Mükerrer suçlardan cezaevinde olanlar da iyi halleri durumunda şartlı tahliye edilebilecek.



Mevcut şartlarda tekraren suç işleyen kişiler iyi hal durumunda olsalar bile indiriminden yararlanamıyor. Bu durum denetimli serbestliğin de önüne geçiyor. Edinilen bilgiye göre, bu durumun cezaevinde mükerrer suçlardan tutuklu bulunan kişilerde iyi hal oluşturulmasını engelliyor.



Yapılması plananlanan düzenlemeyle iyi hal durumunun teşvik edilmesi amaçlanıyor.



Düzenleme hayata geçerse, mükerrer suç nedeniyle cezaevinde bulunan bir hükümlü 10 yıl ceza almışsa bu kişinin cezasının 7,5 yılı cezaevinde, kalan 2,5 yılı ise dışarıda infaz edilebilecek. Ancak bu herkes için geçerli olmayacak.



DEĞERLENDİRMESİ ETKİLİ OLACAK



Cezevi İdaresi ve Gözlem Kurulu tarafından hükümlüler değerlendirmeye tabi tutulacak.



Hükümlünün, cezaevi kurallarına uyup uymadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı değerledirme başlıklarından olacak.



Tekrar suç işleme, mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı da dikkate alınacak.



Bu değerlendirmelerden geçen mükerrer suçlular iyi halden yararlanabilecek.