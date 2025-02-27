Mülk sahipleriyle kiracılar arasında otopark sorunu: Kiracılara yasaklanabilir mi?

Haber: Sena Kiper Sıtacı



Komşular arasında bu sefer otopark kullanımında kriz çıktı. Apartman yönetimi kiracılara bina otoparkı kullanmalarını yasakladı.



Nevşehir'de bina yönetimi, kiracıların otoparka park etmesini yasaklayan kararı

binanın girişine astığı yazıyla duyurdu. Yazıda, "Bina yönetiminin aldığı karara göre kiracıların araçlarını bina otoparkına park etmemesi rica olunur." ifadeleri kullanıldı.



"KARAR KEYFİ"



Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kararın keyfi olduğunu belirterek "Kiracılar aleyhine böyle bir düzenleme yapılamaz." dedi.



Kiraz, "Hiçbir şekilde bir yönetim kurulu kararı ile veya bir genel kurul toplayıp genel kurul kararı ile kiracılar aleyhine 'Otoparkı kullanamaz, havuzu kullanamaz' gibi bir madde düzenlenemez. Düzenlendiğin takdirde bu karar hukuken geçersizdir." diye konuştu.



Kiracıların kat malikleriyle aynı haklara sahip olduğunu vurgulayan Kiraz, bina yönetiminin kiracılara bu konuda baskı yapması halinde kararın iptali için kiracıların itiraz etme hakkı bulunduğunu da sözlerine ekledi.



Kira ücretlerinin düşürülmesini bile talep edebileceklerini dile getiren Kiraz, "20 bin lirayı ben otoparklı bir eve veriyorum. Otoparkı kullanmadığım için 15 bin lira vereceğim denilebilir." ifadelerini kullandı.



FESİH TAZMİNATI



Ayrıca kiracılar, otoparkı kullanamaması sebebiyle ev sahibinden fesih tazminatı ödemeden kira sözleşmesinin erken fesihini isteyebilir.



MAHKEME KİRACIYI HAKLI BULDU



İstanbul'da meydana gelen benzer bir olayda, kiracı mahkemeye başvurdu. Mahkeme, kiracıyı haklı buldu. Ev sahibi ve site yönetimine 70'er bin lira para cezası verdi.

