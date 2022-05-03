Mülkiye Teftiş Kurulu'ndan Mansur Yavaş'a yanıt

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "İçişleri Bakanlığı, belgeli şikayetlerimize bile işlem yapmıyor" iddiasına yanıt geldi. Açıklamada, Yavaş'ın sözlerinin gerçek dışı olduğu ve kurulu zan altında bırakmayı amaçladığı belirtildi.

Haberler - NTV Haber - DHA 03.05.2022 - 13:35

Mülkiye Teftiş Kurulu'ndan Mansur Yavaş'a yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın ''Dedikoduya bile müfettiş gönderen İçişleri Bakanlığı, belgeli şikayetlerimize bile işlem yapmıyor'' sözlerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurul Başkanlığı'ndan yanıt geldi.

Teftiş Kurulu açıklamasında, Yavaş'ın sözlerinin gerçek dışı olduğu ve kurulu zan altında bırakmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili olmayan veya görevleriyle ilgili olsa da doğrudan savcılık tarafından soruşturulabilecek ihbarlarda Teftiş Kurulu’nun devreye girmediği vurgulandı.

Teftiş Kurulu'nun, yetkili makam tarafından soruşturma izni verilen ihbar ve şikayetlerde görev yaptığı belirtildi.

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