İçişleri Bakanlığı, 15 Mart 2026 tarihinde açıklama yaparak, araçlarda multimedya ve görüntü cihazı kullanımına yönelik cezai yaptırımların yeni yönetmelik çıkana kadar durdurulduğunu açıkladı.

Karar, aslında ceza affı da içeriyor. Bakanlığın açıklamasına göre, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren multimedya cihazlar için yazılan cezalar da iptal edilecek. Burada dikkat edilmesi gereken konu, multimedya sistemlerini araçlara takmanın serbest bırakılmadığı. Sadece yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek. Sürücülerin, araçlarına yönetmelik çıkana kadar bu tür sistemleri taktırmamasında yarar var.

KARAR NEDEN ALINDI?

27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, kontrolsüz şekilde yaygınlaşan araç içi cihazlara yönelik yaptırımları tanımladı. Yasa değişikliği sonrasında, "sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak" ceza nedeni sayıldı. Düzenleme, araçlarına bu tür cihazlar takan araç sahipleri tam anlaşılamadı.

Yasa değişikliği , sürücünün yolu görmesini engelleyen ve yolçuluk sırasında dikkati dağıtan cihazları hedef alıyordu. Araç içi küçük ekranlar, araçta zaten olan muzik sistemleri yerine cihazlar yasak değildi. Veya araçlara navigasyon amaçlı takılan küçük çihazlar ve ekranlarda.

Düzenleme sonrasında karmaşa yaşanınca İçişleri Bakanlığı, bu konuda yönetmelik değişikliğine gitme kararı aldı. Bakanlığı 15 Mart 2026 tarihli açıklamasında şöyle denildi:

"Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur."

SES SİSTEMLERİ İÇİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAYACAK

“Araçlara sonradan eklenen sis sistemleri” adın verilen, hoparlörler ve bunları kontrol eden sistemlere yönelik yeni bir düzenleme gündemde değil. Araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar “rehberlik ve bilgilendirme amaçlı” yapılacak, sonra yasaya aykırı sistemlere cezalar yazılacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 13 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemleriyle ilgili olarak sürücüleri uyardı. Araçların orijinalinde bulunan multimedya sistemlerinin kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığını söyleyen Bakan Çiftçi, şöyle konuşmuştu:

"Kanunun buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde, mesela araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest."

MULTİMEDYA YASAĞI NEYİ KAPSIYOR?

Araç içlerine büyük ekran navigasyon sistemleri takmak, dev car play adı verilen ses sistemi yönetim ekranları, büyük boy televizyon ekranları takmak, karışık renkli ışık sistemleri kullanmak yasak, Bu değişikliklerin tümü, yani aracı aslından farklı hele getiren sistemler yönetmelik hükümlerine izin alınarak yapılması gereken değişiklikler ve ruhsata işlenmeli.

MULTİMEDYA YASAĞI NELERİ KAPSIYOR? CAR PLAY, NAVİGASYON, ÇİFT EKRANLAR YASAK MI?

Araç içindeki sonradan eklenen multimedya sistemlerinin tümü, görüşü engellediği sürece yasak kapsamında, Bu sistemler şöyle:

Multimedya ve bilgi-eğlence sistemleri, eğlence, bilgi ve araç kontrolü imkânı sunan elektronik sistemler.

Radyo, müzik, navigasyon, telefon bağlantısı ve araç ayarlarının kontrolü gibi fonksiyonları tek bir merkezden yöneten sistemler.

Dokunmatik ekran, sesli komut veya düğmeler aracılığıyla kontrol eden sistemler.

Multimedya ve bilgi-eğlence sistemi çeşitleri; temel radyo ve müzik sistemleri, dokunmatik ekranlı sistemler, entegre navigasyon sistemleri, akıllı bilgi-eğlence sistemleri.

GEÇMİŞTE DE YASAKTI, PROJE VE ONAY GEREKİYORDU

Geçmişte de yasak olan bu sistemleri araçlarda uygulama için bir dizi izin gerekiyor. İzin alarak değişiklikleri ruhsata işletmek mümkün. Trafik Kanunu'nun 32. maddesine göre araçta her türlü değişiklik için yönetmelik maddelerine göre izin almak gerekiyor.

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, izin alarak araçlara şu an yasak olan bazı sistemleri takmak mümkün, araç içi kameralar, park sensörleri gibi sistemler yönetmeliğe göre araçlara takılabilir. Bunun için resmi kurumlardan izin almak gerekli. Ancak sürücüler, yasal yöntemi izlemek yerine sanayilerde araçları istedikleri gibi değiştirmeye başladı. Araçların elektrik sistemlerinde ciddi değişiklik gerektiren bu cihazlar, sanayilerde rastgele takıldı. Bu tür değişikliklerin mühendislik bilgisi gerektirdiği dikkate alınmadı. Araçların torpido bölümleri kesildi, şoför görüş sahasına dev ekranlar eklendi. Şu an araba kullanırken televizyon izleyen TIR şoförleri var ve Youtube'da video yayınlıyorlar,

MULTİMEDA CEZASI NE KADAR?

27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yasa düzenlemesinde, araçlara takılan gürültülü ve rahatsız edici ses sistemleri konusunda, "Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.

