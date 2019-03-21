Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde işçilerle bir araya geldi.

Fabrikada önemli işlerin yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Önemli bir mirasa sahipsiniz. Bizim dileğimiz önümüzdeki günlerde alınacak tedbirlerle, çok daha iyi işler yapacağız, fabrikamız layık olduğu seviyeye gelecek" diye konuştu.

"OLDUBİTTİYE GÖZ YUMMAYIZ"

Konuşmasının devamında Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine dikkati çeken Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi üzerinde çalıştığımız Münbiç ne olacak, Fırat’ın doğusu ne olacak? Münbiç iyi olacak, Fırat’ın doğusu iyi olacak. Bunun başka çaresi yok. Türkiye'ye rağmen herhangi bir karar alınmasına, herhangi bir oldubittiye göz yummayacağımızı muhataplarımıza bildirdik. Şu anda Silahlı Kuvvetlerimiz gerekli hazırlıklarını, planlarını yaptı. Yeri ve zamanı geldiğinde gerekli tedbirler alınacak. Bizim hedefimiz teröristler. Bizim hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Biz yüz yıllardan beri bu topraklarda kardeşiz, beraberiz biriz, birlikteyiz. Kimse fitne ile fesatla bu kardeşliği bozamaz. Biz et ve tırnak gibiyiz. Aynı coğrafyayı, ekmeği, mezarı paylaşıyoruz. Dolayısıyla bizim kardeş olduğumuzun ispatı şehitlikler, mezarlıklar. Hepsi yan yana yatıyor. Böyleyken bazı alçaklar fitne ve fesatla bir şekilde bu birlik ve tahrip etmeye çalışıyorlar; fakat bu milletin feraseti buna engeldir, buna müsaade etmeyecektir."



Terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "En önemli mücadelenin teröristlerin içerideki ve dışarıdaki hamileri olduğunu unutmayın. Teröristler bitecek; fakat bu hamileri unutmayın" diye konuştu.

Bakan Akar, konuşmasının ardından işçilerle sohbet etti.