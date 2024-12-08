Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolü altındaki Münbiç’e yönelik operasyon başlatılmasının ardından birçok kişi "Münbiç nerede?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Münbiç nerede? Münbiç, Türkiye için neden önemli?



MÜNBİÇ NEREDE?



Münbiç, Suriye’nin Halep kentine bağlı. İlçe Fırat Nehri’nin batısında yer alıyor.



MÜNBİÇ, TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?



ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde PKK/YPG, Münbiç ilçesini, Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.



ABD, Türkiye'ye, ilçenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceği sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.



Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin buradan ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı.



PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.



Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulma hazırlıklarına darbe indirmişti.

