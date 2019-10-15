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Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından havan ve topçu ateşiyle yapılan saldırıda şehit olan asker sayısı 2'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan ilk açıklamada, 1 askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı bildirilmişti.
Yaralı askerlerden biri de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Bakanlık, saldırıya anında karşılık verildiğini ve ateş açılan bölgedeki en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
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