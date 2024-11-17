Münci Kalayoğlu kimdir? Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun biyografisi

Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktoru olarak tarihe geçen Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 84 yaşında yaşamını yitirdi. İşte, Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun biyografisi...



MÜNCİ KALAYOĞLU KİMDİR?



Münci Kalayoğlu 1940 yılında Ankara'da dünyaya geldi.



1963 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin sınavına girdi ve başarılı oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girerek İhsan Doğramacı'nın asistanı olarak genel cerrahi eğitimi aldı. Ardından New York Mount Sinai Tıp Fakültesi'nde 1967-1968 yılları arasında cerrahi staj yaptı. 1968-1970 yılları arasında Pittsburg Çocuk Hastanesi'nde çocuk cerrahisi alanında uzmanlık çalışmaları yaptı.



Amerika'da eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü ve 1971 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi alanında yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. Bir yıl sonra doçent, 1977 yılında ise profesör oldu.



Madison Wisconsin Üniversitesi'nden aldığı davetle Amerika'ya gitti.



Karaciğerin vücut dışında 20 saatten fazla canlı tutulmasını sağlayan Wisconsin solüsyonunun geliştirilmesine katkıda bulundu. 2006 yılında Türkiye'ye döndüğünde 1.500'den fazla karaciğer nakli ve toplamda 5.000'e yakın organ nakli yapmıştı.



Bugüne kadar 1500'ün üzerinde nakil yapan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu.



