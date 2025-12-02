Münevver Karabulut belgeseli için yayın durdurma kararı

Netflix, Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayetine ilişkin "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" isimli belgesel hazırlandığını fragman ile duyurmuştu.

Fragmanın kamuoyunda ses getirmesinin ardından Karabulut ailesi harekete geçti. Aile, mahkemeye 28 Kasım'da ihtiyati tedbir talepli dava dilekçesi sundu.

"Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi" için verilen dava dilekçesinde belgesel için yayın durdurma talep edildi.

Kararda; murisin mal varlığına ilişkin araştırma tamamlanana kadar telafisi güç bir durum oluşmaması için ihtiyati tedbir verilmesine hükmedildi.

İlgili belgesel için sosyal medya, televizyon, Netflix ve benzeri dijital platformlar gibi her türlü satış ve dağıtım mecrasında yayınlanmasının durdurulması kararı verildi.

24 KASIM'DA FRAGMAN YAYINLANMIŞTI

"Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası yakında sadece Netflix’te" açıklamasıyla 24 Kasım'da platformun sosyal medya hesabında fragman yayınlanmıştı.