Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı

"BABAMIN 40 YILLIK HAYAT ARKADAŞIYDI"



Cenaze töreninde konuşan Umman Özkul’un üvey kızı Güner Özkul ise duygularını şöyle dile getirdi:



"Umman Abla'yı kaybettik. Bütün arkadaşlarımın Umman Ablasıydı o. Babamın 40 yıllık hayat arkadaşı ve eşiydi.



Bu ayın 15'i babamın 100. yaş günü. 15'ine kadar yaşamayı çok arzu etti ama, işte öfke vefa etmedi.



Adı lazım değil, kötü hastalık diyelim, hiç kimse sözünü etmekten hoşlanmıyor.



Her yere sıçrayan, metastazı olan hastalık. Çok arttı maalesef. Çok sevdiklerimizi kaybediyoruz."