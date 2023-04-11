Munzur Çayı taştı

Açıklamada, "Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolunun 0-60 kilometreleri arası; Munzur Çayı'nın 3 ayrı noktada taşması nedeniyle, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır." denildi.



Bölge halkını tedbirli olmaları konusunda uyaran AFAD'ın açıklamasında ise "Meteorolojiye göre bugün ve yarın Tunceli'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yükseklerde yoğun kara karşı tedbirli olun." ifadelerine yer verildi.