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Munzur Çayı taştı

Tunceli'de Munzur Çayı, sağanak nedeniyle 3 ayrı noktada taşarken, valilik tarafından, Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolunun ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.

Munzur Çayı taştı

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısında bulunduğu 'de debisi en yüksek nehirlerin başında gelen ve bölgenin önemli su kaynaklarından olan Munzur Çayı, 3 ayrı noktadan taştı.

Karayolları ekipleri, aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını yürütürken; valilik, Munzur Çayı kenarındaki Tunceli-Ovacık kara yolunun kapatıldığını duyurdu.

Munzur Çayı taştı - 1

Açıklamada, "Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolunun 0-60 kilometreleri arası; Munzur Çayı'nın 3 ayrı noktada taşması nedeniyle, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır." denildi.

Bölge halkını tedbirli olmaları konusunda uyaran AFAD'ın açıklamasında ise "Meteorolojiye göre bugün ve yarın Tunceli'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yükseklerde yoğun kara karşı tedbirli olun." ifadelerine yer verildi.

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