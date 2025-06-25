Munzur Çayı'na düşen Eylül, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Munzur Çayı’na düşüp akıntıya boğulma tehlikesi geçiren ve 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürülen 17 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.
Tunceli'deki olay, 21 Haziran’da Tunceli- Ovacık karayolunun 25’inci kilometresinde bulunan Venk Köprüsü mevkisinde meydana geldi.
Arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Eylül Yuvanç (17), iddiaya göre, dengesini kaybederek Munzur Çayı’na düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin su üstünde yaptığı arama çalışmasında Yuvanç, düştüğü yere yaklaşık 400 metre uzaklıkta, akarsuyun karşı kıyısında bulundu.
Sudan çıkarılan ve kalbi durduğu belirlenen Yuvanç, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde doktorların 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Elazığ’a sevk edilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra kurtarılamadı.
Yuvanç'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.
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