Munzur Çayı'na uçan araçtakileri arayan dalgıçlara "sağanak" engeli

Munzur Çayı'na düşen kişileri arama çalışmalarına sağanak yağış engel oldu.

2 gündür gece saatlerinde etkili olan sağanak, Munzur ile Pülümür Çayı'nın bulanık ve kirli akmasına neden oldu.

Sıfıra düşen görüş mesafesi nedeniyle dalgıçlar, su altında arama yapamadı.

Botlarla çay ve baraj gölüne açılan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Bazı gönüllüler de Munzur Çayı'nın kıyı kesimlerini kontrol edip, ekiplere yardımcı olmaya çalışıyor.

Jandarmaya ait Sikorsky tipi bir helikopter ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dronlar, çalışmalara havadan destek veriyor. 60 kilometrelik alanda yapılan çalışmalar sırasında; şu ana kadar sadece düşen otomobilin kaporta parçaları ile gençlere ait mont ve ayakkabı bulundu.

