Munzur Çayı'na uçan otomobil 11. günde bulundu

Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan otomobil, çalışmaların 11’inci gününde su altı kamerasıyla bulundu. Otomobili çıkarmak için çalışma başlatılırken, kayıp 3 kişinin otomobilde olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

Munzur Çayı'na uçan otomobil 11. günde bulundu
Munzur Çayı'na uçan araçtakileri arayan dalgıçlara "sağanak" engeli

Munzur Çayı'na uçan araçtakileri arayan dalgıçlara "sağanak" engeli

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Tunceli'de direksiyon hakimiyetini kaybedip araçla Munzur Çayı'na uçan kişileri arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı.

Çalışmaların 11’inci gününde, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerince, otomobilin uçtuğu yerin 100 metre ilerisinde su altı kamerasıyla yapılan çalışmada kayıp otomobil bulundu.

Otomobilin çıkarılması için çalışma başlatılırken, kayıp 3 gencin otomobil içinde olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

Munzur Çayı'na uçan otomobil 11. günde bulundu - 1

Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple başlatılan arama çalışması sürüyor.

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