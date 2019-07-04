Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir otobüsün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen ve ardından cesedi bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı.
Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Munzur Baba Cemevi'ne getirilen 27 yaşındaki Eroğlu'nun cenazesi, Alevi dedesi Zeynel Batar'ın dua okuyarak helallik almasının ardından Yaylagünü köyü mezarlığında defnedildi.
Cenaze töreninde Engin Eroğlu'nun, üzerine Dersimspor forması konulan tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü.
Törene, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cem Erdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
19 GÜN SONRA CESEDİ BULUNMUŞTU
Eroğlu, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi kenarında yürürken, Tunceli-Ovacık kara yolunda bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu.
Bu durumun, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerden tespit edilmesiyle Eroğlu'nun bulunması için çay ve çevresinde Tunceli AFAD Müdürlüğü, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ekibi, çeşitli kentlerden gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllülerce arama çalışması başlatılmıştı.
Eroğlu'nun cansız bedeni arama çalışmalarının 19'uncu gününde düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.