Munzur Dağları'na turist yağdı

Zirvesinde kar, yaylalarında açan rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur Dağları, doğa yürüyüşü (trekking) yapan yerli turistleri, fotoğraf sanatçılarını, doğa tutkunlarını adeta cezbediyor.

Erzincan’da bir araya gelen çeşitli meslek gurubundan vatandaşlar, Tunceli’nin Ovacık ilçesine 15 saat süren bir gezi gerçekleştirdi.

Erzincan’ın Tatlısu köyünden başlayıp belirli bir mesafe araçla ardından patika yolda doğa yürüyüşü yaparak 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'na çıkan yerli turistler, bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli’ye bakan Munzurların doyumsuz manzarasıyla karşılaşıyor.

