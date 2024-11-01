Munzur Dağlarının karlı zirvesinde şamualar görüntülendi

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağlarında, çengel boynuzlu dağ keçileri (şamua) görüntülendi.

Munzur Dağlarının karlı zirvesinde şamualar görüntülendi

Kış günlerine yaklaşırken geçtiğimiz günlerde yağan karla yüksek kesimleri kardan beyaza bürünen ve muhteşem bir doğa manzarası sunan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan, objektiflere yansımaya başladı.

Munzur Dağlarının karlı zirvesinde şamualar görüntülendi - 1

3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) görüntülendi.

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