Munzur Gözeleri, yeniden 1’inci Derece Sit Alanı ilan edildi

Ovacık ilçesine 17, kent merkezine ise 80 kilometre uzaklıktaki Munzur Gözeleri’nin de içinde bulunduğu Munzur ve Pülümür vadileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kararıyla 28 Temmuz 2023’te, 1'inci Derece Doğal Sit Alanı’ndan, 2'nci Derece Doğal Sit Alanı statüsüne düşürüldü.



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tunceli Şubesi tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararının iptali yönünde Erzincan İdare Mahkemesi'nde dava açıldı.



Dava kapsamında, 1 Kasım 2024'te bölgede keşif yapıldı. Keşfin yapıldığı sırada toplanan yöre halkı, çevreciler, hukukçular ve siyasiler karara tepki gösterdi.



Yöre halkı koruma statüsünün eski haline dönüşmesini talep ederken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Barış Yıldırım, bakanlıkla görüşerek koruma statüsünün yükseltilmesini istedi. Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Munzur Gözeleri, yeniden 1'inci Derece Doğal Sit Alanı ilan edildi.