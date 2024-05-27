Munzur Gözeleri’nde piknik, yüzme ve kamp yasağı

Ovacık ilçesine 17, kent merkezine ise 80 kilometre uzaklıkta bulunan, 2001’de 1'nci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri için valilik, 1 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında piknik, yüzme ve kamp yasağı getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, ”Ovacık Munzur Gözeleri’nde vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin Ç bendi gereğince 1 Haziran-15 Eylül arasında geçerli olmak üzere alınan kararlar şunlardır;

Ziyaret köyü Munzur Gözelerinde köy içerisindeki köprüden batı istikametine doğru su kaynağının çıktığı ilk bölgeye kadar su kenarında ve çevresinde ateşli ve ateşsiz piknik yapmak, dışarıdan malzeme getirerek konaklama yapmak yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların suya girmesi, kamp kurması, karavan ile konaklaması yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların ağaç ve bitki toplaması ile bölgeye çöp bırakması yasaktır. Gözeler içerisinde engelli ve yaşlı vatandaşların araçları hariç araç kullanılması yasaktır." denildi.