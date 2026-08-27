Munzur Üniversitesi'nde Erasmus skandalı. Gri pasaport ve sahte imzayla Hollanda seferleri

Tunceli Munzur Üniversitesi personelinin sahte kaşe, imza ve davet mektuplarıyla 6 yıldır Hollanda 'ya götürüldüğü iddia edildi.

İddiaya göre, üniversitede görevli makine mühendisi Uğur Yıldız, 2020 yılından bu yana Hollanda'daki bir şirket adına sahte kaşe ve imza kullanarak davet mektupları hazırladı.

Bu belgelerle en son 20'ye yakın akademik ve idari personel Rotterdam’a götürüldü.

Personelin ulaşım giderlerinin karşılandığı, ayrıca günlük harcırah ödendiği belirlendi.

BİNLERCE EUROLUK KAMU ZARARI

Usulsüzlük nedeniyle binlerce euroluk kamu zararı oluştuğu belirlenirken programdaki personel puanlama sıralamasının da sahte belgelerle değiştirildiği öne sürüldü.

İddialar arasında sahte evraklarla kamu personeline gri pasaport çıkarılması da yer aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, kendi rektörlüğü dönemi için yani 2023’ten bu yana yurt dışına gönderilen personelin listesinin çıkarılması için talimat verdi.

Peker, inceleme sonucuna göre soruşturma başlatılacağını söyledi.