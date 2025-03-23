Murat Abbas kimdir? Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas tutuklandı mı?

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas tutuklandı. İki farklı soruşturmada adı geçen Murat Abbas’ın tutukluluk kararın ardından siyasi kariyeri ve görevi merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde önemli görevler üstlenen Murat Abbas, 2969 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni tamamlamıştı. Peki Murat Abbas kimdir, tutuklandı mı? İşte, detaylar…



MURAT ABBAS TUTUKLANDI MI?



İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıktı. Tutuklananlar arasında Ali ilbak, Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas gibi isimler yer aldı. 17 şüpheli tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



MURAT ABBAS KİMDİR?



1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. 1994’te BDO Denet’te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı. PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlendi.



1999 yılında müzik sektörüne giren, birçok radyo programında editörlük ve Pozitif Live’de genel müdür yardımcılığı yapan Murat Abbas, 2014’te Zorlu Holding’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Mart 2015’te PSM Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.

