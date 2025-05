Murat Aci'nin eşi NTV'ye konuştu: "Oğlumun hakkını başkaları almaya çalıştı"

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin davası sürerken eşi Şükriye Aci'nin şikayet dilekçesini geri çekmesi tartışmalara neden oldu.

Murat Aci'nin babası Özer Aci, bu duruma sert tepki göstererek "Benim oğlumun kanını sattı. Avukat kandırdı kendi kandı hiç önemi yok sattıktan sonra, kaça sattığının da önemi yok bana göre. Satmayacaktı. Aç kalacaktı, susuz kalacaktı ama satmayacaktı." demişti.

"PSİKOLOJİK SAVAŞA DAHA FAZLA GİREMEDİM"

NTV'ye konuşan Şükriye Aci, 100 milyon lira aldığı iddiasını yalanladı. Aci, dava süreci boyunca eşinin ailesinin kendisine bilgi vermediğini öne sürerek şunları söyledi:



"Psikolojik savaşa daha fazla giremedim. Sadece karşı tarafla ilgili değil eşimin ailesinden de çok fazla şeye maruz kaldım.



"PARA BENİM İÇİN HER ZAMAN İKİNCİ PLANDA"

Aylardır bunun mücadelesini veriyorum ekim ayından beri annemin evinde yaşıyorum ama öyle bir lanse edildi ki sanki ben varlık içinden her şeyim varmış da keyfimden gitmişim gibi... Hayır böyle bir şey olmadı. Bahsettiği villalar kendilerine ait, kendileri 'Şu an senin kullanımında.' diye tabir ediyor. Kiracı gibi durduğum ve hiçbir söz hakkım olmadığı bir yerde kalmak istemedim."



Paranın kendisi için her zaman ikinci planda olduğunu söyleyen Şükriye Aci, "Bu konuda bu şekilde gündeme gelmek belki farklı gösteriyor olabilir ama bunu yapma sebebim şuydu; oğlumun hakkı başkalarınca hiç hakkı olmayan kişiler tarafından alınmaya kalkınca ben daha fazla bu süreçle uğraşmak istemedim açıkçası." diye konuştu.