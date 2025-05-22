Murat Aci'nin eşi NTV'ye konuştu: "Oğlumun hakkını başkaları almaya çalıştı"
Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Aci'nin eşi, davadan vazgeçmesi karşılığında 100 milyon lira aldığı iddiasını yalanladı. Aci, dava sürecinde eşinin ailesinin kendisine bilgi vermediğini de öne sürerek kayınpederine suçlamalar yöneltti. Haber: Tuana Çiftci
İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin davası sürerken eşi Şükriye Aci'nin şikayet dilekçesini geri çekmesi tartışmalara neden oldu.
Murat Aci'nin babası Özer Aci, bu duruma sert tepki göstererek "Benim oğlumun kanını sattı. Avukat kandırdı kendi kandı hiç önemi yok sattıktan sonra, kaça sattığının da önemi yok bana göre. Satmayacaktı. Aç kalacaktı, susuz kalacaktı ama satmayacaktı." demişti.
"PSİKOLOJİK SAVAŞA DAHA FAZLA GİREMEDİM"
NTV'ye konuşan Şükriye Aci, 100 milyon lira aldığı iddiasını yalanladı. Aci, dava süreci boyunca eşinin ailesinin kendisine bilgi vermediğini öne sürerek şunları söyledi:
"Psikolojik savaşa daha fazla giremedim. Sadece karşı tarafla ilgili değil eşimin ailesinden de çok fazla şeye maruz kaldım.
"PARA BENİM İÇİN HER ZAMAN İKİNCİ PLANDA"
Aylardır bunun mücadelesini veriyorum ekim ayından beri annemin evinde yaşıyorum ama öyle bir lanse edildi ki sanki ben varlık içinden her şeyim varmış da keyfimden gitmişim gibi... Hayır böyle bir şey olmadı. Bahsettiği villalar kendilerine ait, kendileri 'Şu an senin kullanımında.' diye tabir ediyor. Kiracı gibi durduğum ve hiçbir söz hakkım olmadığı bir yerde kalmak istemedim."
Paranın kendisi için her zaman ikinci planda olduğunu söyleyen Şükriye Aci, "Bu konuda bu şekilde gündeme gelmek belki farklı gösteriyor olabilir ama bunu yapma sebebim şuydu; oğlumun hakkı başkalarınca hiç hakkı olmayan kişiler tarafından alınmaya kalkınca ben daha fazla bu süreçle uğraşmak istemedim açıkçası." diye konuştu.
"100 MİLYON LİRA ALDIĞIM İDDİASI YALAN"
Şükriye Aci, konuşmasına şöyle devam etti:
"Davanın akıbeti belli değil şu an biliyorsunuz daha fazla bunu sürdürmek istemedik. 100 milyon lira aldığım iddiası yalan. Kesinlikle böyle bir meblağ yok. Protokol imzaladığımız için bunu açıkça dile getiremiyorum ama kayınpederimin kendi istediği rakamlar 100-150 milyon liralardı önceki pazarlıklarından bahsediyorum benden gizli yürüttükleri. Öyle bir rakam yok yani kimse kimseye böyle bir para bugün vermez yani."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.
Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.
Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.
Soruşturma kapsamında şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu 12 Mart 2024'te "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden Adem Kızıltepe hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Baba Bülent Cihantimur da "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında tutuklu olan Ayşe Ceren Saltoğlu'nun 18 Nisan 2024 tahliyesine karar vermişti. Bakan Tunç, 11 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrasında gittikleri ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini bildirmişti.
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